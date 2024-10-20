В ЦИК Молдавии признали выборы состоявшимися

Явка избирателей на выборы президента в Молдавии и референдум о вступлении в Европейский союз превысила 33,3%, необходимые для признания голосования и плебисцита состоявшимися, передает ТАСС.

«Об этом свидетельствуют предварительные данные информационной системы, которая обновляет данные на сайте Центральной избирательной комиссии», — отмечает агентство.

Накануне бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику, который баллотируется в президенты страны, заявил, что чиновники от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) принуждают граждан республики участвовать в референдуме по вопросу курса на вступление в ЕС.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз.

За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее в МИД Молдавии назвали «искусственными» очереди на избирательные участки в Москве.