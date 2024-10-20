В Молдавии на выборах наблюдатели зарегистрировали более ста сообщений о нарушениях

В Молдавии на выборах президента и референдуме о евроинтеграции наблюдатели зарегистрировали свыше 170 сообщений о нарушениях. Об этом заявил директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил РИА Новости.

«Миссия наблюдения получила 173 сообщения об инцидентах, 34 из них уже проверили и подтвердили, остальные изучаются», — сказал он.

По его данным, семь из 34 проверенных случаев касаются размещения агитматериалов на участках голосования или в радиусе 100 метров вокруг. Дважды фиксировалось нарушение тайны голосования и обнаружены несколько эпизодов группового голосования.

20 октября вице-председатель молдавского оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что все граждане Молдавии должны прийти сегодня, 20 октября, на избирательные участки и отдать свой голос на президентских выборах.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее Санду обвинили в политических репрессиях в Молдавии.