Стало известно, когда отменят роуминг между РФ и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить уже в 2025 году. Как рассказал РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, с 1 января абонентов Союзного государства будут обеспечивать услугами связи по тарифам, которые будут сопоставимы в мобильных сетях обеих стран.

Полищук напомнил, что в 2022 году была отменена плата за входящие вызовы для россиян и белорусов.

«Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. <...> Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение... абонентов... услугами связи по... тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран», — заявил представитель министерства.

По его словам, в настоящее время профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями.

В сентябре сообщалось, что туры из России в Белоруссию с 2025 года будут приравнены к внутреннему туризму. В рамках двухстороннего сотрудничества также планируется отмена НДС на поездки по территории Союзного государства.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии хотят за счет кредита РФ покрыть часть дефицита бюджета.