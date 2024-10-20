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Балицкий обвинил западные страны в «стерилизации» Украины

Балицкий: западные страны устранили всех, кто был способен к бунту на Украине

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Александр Кряжев/РИА Новости

Западные страны за последние восемь лет устранили всех граждан Украины, которые были способны на бунт. Об этом во время интервью для агентства ТАСС заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он обратил внимание, что сейчас Украиной полностью управляют внешние силы.

«Иностранный режим <...> грамотно подошел [к ситуации], у них есть тысячелетняя культура, история, как бороться с повстанцами. <...> Они за эти восемь лет вычленили всех способных к сопротивлению», — подчеркнул глава региона.

По словам Балицкого, западные государства либо переманили способных к бунту украинцев на свою сторону, либо избавились от них. Этот процесс губернатор назвал «стерилизацией» Украины, на которой теперь не может быть и речи о сопротивлении властям со стороны граждан.

Кроме того, в ходе беседы с журналистами глава Запорожской области призвал не ждать возникновения у Киева дефицита военных ресурсов. Он отметил, что сейчас Украина ведет боевые действия за счет средств западных стран и никогда не сможет их исчерпать.

Ранее в крымском парламенте оценили возможность «оздоровления» Украины, перешедшей под управление западных стран.

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