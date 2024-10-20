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Эксперт назвал условия объявления Гагаузией независимости

Аналитик Шорников: Гагаузия может объявить независимость при ликвидации автономии

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gagauzhalkbirlii.org

Если власти Молдавии решат упразднить автономию Гагаузии, она может пойти на многое, в том числе и на объявление независимости. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Эксперт считает, что нынешняя власть «чуть ли не в открытую разрабатывает планы подавления гагаузов и упразднения автономии».

«Если это произойдет, гагаузы готовы пойти на многое, в том числе и на провозглашение независимости от Молдовы. Кстати, попытка объединения Молдовы с Румынией точно так же спровоцирует отделение Гагаузии. В этом случае гагаузы будут просить помощи у России, у Турции и даже у Приднестровья», — сказал Шорников.

По его словам, в Гагаузии считают молдавскую государственность своим щитом перед угрозой «румынизации». Если политика Кишинева будет угрожать безопасности Гагаузии, нейтралитету и безопасности страны в целом, то гагаузы будут сопротивляться, предрек аналитик.

Утром 20 октября в Молдавии начались президентские выборы и референдум, касающийся возможного вступления страны в Евросоюз.

За пост молдавского президента борются действующий глава государства Майя Санду и еще 10 кандидатов, включая бывших премьер-министров страны Василия Тарлева и Иона Кику, а также лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Ранее политолог предрек Санду поражение на выборах в Молдавии.

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