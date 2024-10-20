Президент Сербии в течение дня позвонит Путину

Президент Сербии Александар Вучич в течение дня обсудит по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным актуальные мировые и региональные вопросы, в том числе ситуацию в Косово. Об этом сообщает агентство Tanjug со ссылкой на администрацию главы балканской республики.

Как рассказали в администрации Вучича, лидеры двух стран обменяются мнениями по всем актуальным темам, «сделав особый акцент на региональных вопросах, а также на неблагоприятной ситуации, в которой находится сербский народ в автономном крае Косово и Метохия».

Разговор Путина и Вучича пройдет в 80-ю годовщину освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

16 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия сербского главы государства в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Незадолго до этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что присоединение к БРИКС может стать для страны альтернативой вступлению в Евросоюз. Он также отмечал, что Сербия обязательно направит представителя на саммит объединения в Казани.

Ранее президент Сербии на видео показал флаг России во время матча Лиги наций.