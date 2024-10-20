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Во Франции заявили об отсутствии у США возражений по вступлению Украины в НАТО

Le Monde: США не возражают против вступления Украины в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Соединенные Штаты Америки больше не возражают против вступления Украины в НАТО. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник.

Согласно материалу издания, в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, действующий лидер США Джо Байден в свой переходный период сможет активно действовать в вопросе приглашения Украины в НАТО. Однако, как считают эксперты, в случае победы республиканца Дональда Трампа «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».

В статье Le Monde отмечается, что положительное решение США в этом вопросе может переубедить Германию, правительство которой выступает против членства Украины в НАТО. Однако останутся еще Турция и Венгрия, которые, вероятно, будут выступать против быстрого принятия Украины в альянс. Как утверждает министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, среди стран — членов НАТО все еще нет единогласного решения по этому вопросу.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 октября глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что вступление Украины в НАТО находится за красной чертой, поскольку будет означать начало третьей мировой войны.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в свою очередь утверждал, что украинский лидер Владимир Зеленский осознает неспособность его страны одержать победу и стать членом Североатлантического альянса.

Ранее во Франции призвали остановить помощь Украине после слов Путина.

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