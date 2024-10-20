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Пушков высмеял Столтенберга после его слов о Китае

Сенатор Пушков: Столтенберг не ответил на вопрос об угрозе КНР и выглядел глупо

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Илья Питалев/РИА Новости

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг во время интервью норвежскому каналу NRK не смог внятно ответить на вопрос об угрозе от Китая, в связи с чем выглядел довольно глупо. Такую оценку в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Бывший генсек НАТО не смог ответить на простой вопрос: почему Запад считает Китай угрозой, если тот не осуществил ни одной военной интервенции за последние 40 лет. Столтенберг так и не сумел внятно ответить и выглядел весьма глупо», — отметил парламентарий.

По словам Пушкова, в интервью Столтенберг олицетворял Запад, поскольку экс-генсек НАТО не может существовать вне «либеральной информационной монополии» и за ее пределами выглядит «беспомощно».

16 октября постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит выразила уверенность, что Китай фактически выбрал сторону в украинском конфликте. По словам Смит, КНР предоставила России «длинный список» компонентов двойного назначения, которые позволяют атаковать Украину. Дипломат подчеркнула, что США и дальше будут выявлять факты подобной «критической поддержки» России со стороны Китая.

Ранее экс-глава НАТО назвал верным стремление наладить отношения с Россией после холодной войны.

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