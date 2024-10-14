Экс-глава НАТО назвал верным стремление наладить отношения с Россией после холодной войны

Выстраивание хороших отношений с Российской Федерацией после холодной войны и в настоящее время является верной стратегией Запада. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит немецкий журнал Spiegel.

Мир столкнулся с большим количеством вызовов и стал «более непредсказуемым» в отличие от противостояния между Западом и СССР во времена холодной войны, отметил Столтенберг. По его словам, несмотря на наличие войск у границ и ядерного оружия как у США, так и Советского Союза, никто тогда не хотел рисковать и вступать в открытый полномасштабный конфликт.

Экс-глава НАТО рассказал, что одной из главных задач в то время, когда он руководил альянсом, была попытка укрепить политический диалог с Россией.

Столтенберг напомнил, что в январе 2022 года состоялась встреча в Совете Россия — НАТО и подчеркнул, что в организации считали важным сделать все необходимое для проведения политического и дипломатического процесса несмотря на то, что в течение многих лет, особенно осенью 2021 года и в начале 2022 года, в альянсе видели крайнюю ограниченность пространства для политического диалога.

Столтенберг также рассказал, что в 2021 году получил письмо от президента России Владимира Путина с требованием не принимать новых членов альянса и не расширять Североатлантический альянс на восток. Тем не менее, руководство организации не смогло отказать Украине, Швеции и Финляндии в их стремлении вступить получить членство, отметил экс-генсек.

Также Столтенберг заявил, что оказание странами — членами НАТО военной помощи Украине после 2014 года предотвратило бы нынешний вооруженный конфликт с Россией.

Ранее в НАТО обозначили признаки «российского вторжения».