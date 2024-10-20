В Молдавии в 07:00 мск начались президентские выборы и референдум, касающийся возможного вступления страны в Евросоюз. Как пишет РИА Новости, во всей республике открылось более 2200 избирательных участков, а еще 234 заработали за границей.

Выборы и референдум признают состоявшимися, если явка составит 33,3%. При этом в первом случае, если ни один из кандидатов в президенты не наберет на первом этапе больше 50% голосов избирателей, то состоится второй тур.

За пост молдавского президента борются действующий глава государства Майя Санду, а также еще 10 кандидатов, включая бывших премьер-министров страны Василия Тарлева и Иона Кику, а также лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Голосующим на референдуме предлагают дать ответ на вопрос, поддерживают ли они конституционные изменения с целью вступления Молдавии в ЕС.

Закрытие избирательных участков запланировано на 21:00.

В России будут работать всего два участка в Москве и Санкт-Петербурге, хотя ранее планировалась работа пяти участков.

По мнению директора института социально-политических исследований и регионального развития в Тирасполе, доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Шорникова, у Майи Санду нет шансов на переизбрание с антирейтингом в 60%, однако ЕС с готовностью примет итог, при котором действующий президент «нарисует себе победу».

Ранее в МИД РФ заявили, что молдаван пытаются сделать обслугой Румынии и НАТО.