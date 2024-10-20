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Губернатор Запорожской области посчитал бессмысленными переговоры РФ с Украиной

Балицкий: РФ должна вести переговоры с США и Британией, а не с Украиной

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РИА Новости

Москве следует вести переговоры с Вашингтоном и Лондоном, так как обсуждать с Киевом его «план победы» бессмысленно. Об этом в ходе интервью для агентства ТАСС заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, сейчас у власти на Украине находится «шпана» во главе с ее президентом Владимиром Зеленским. Диалог с такими людьми ни к чему не приведет.

«Говорить надо с Англией, говорить надо с Америкой, с теми, кто заказывает музыку, потому что Украина превратилась вся в большое пространство девушек с низкой социальной ответственностью. Это не самостоятельные люди», — добавил руководитель администрации российского субъекта.

19 октября председатель крымского парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что ждать «оздоровления» Украины как самостоятельного государства бессмысленно. Как отметил депутат, Киев перешел под внешнее управление западных стран и не способен самостоятельно «освободиться от ярма».

В сентябре глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал украинский «план победы» опасной авантюрой, реализация которой лишь усугубит конфликт. Законодатель подчеркнул, что на самом деле Киеву и его «западным хозяевам» не нужен мир.

Ранее президент Украины впервые публично представил свой «план победы».

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