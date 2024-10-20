Маск рассказал о цензуре в случае победы Харрис

Победа на президентских выборах в США в ноябре кандидата от демократов и действующего вице-президента страны Камалы Харрис может повлечь за собой серьезное ужесточение цензуры СМИ в Соединенных Штатах, утверждает предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в текущий момент предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией.

Накануне Маск заявил, что действующий президент США Джо Байден и его «правая рука», кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис не контролируют ситуацию в стране.

Он добавил, что нынешний президент США в целом не может управлять государством и в основном отдыхает. Маск подчеркнул, что у Байдена якобы осталось всего пара функционирующих нейронов и реальным главой государства его считать нельзя.

16 октября сообщалось, что Маск за три месяца пожертвовал почти $75 млн политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа America PAC.

Ранее Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма.