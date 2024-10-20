Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск рассказал о цензуре в случае победы Харрис

Маск: США ждет серьезная цензура в случае победы Харрис на выборах

close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Победа на президентских выборах в США в ноябре кандидата от демократов и действующего вице-президента страны Камалы Харрис может повлечь за собой серьезное ужесточение цензуры СМИ в Соединенных Штатах, утверждает предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в текущий момент предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией.

Накануне Маск заявил, что действующий президент США Джо Байден и его «правая рука», кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис не контролируют ситуацию в стране.

Он добавил, что нынешний президент США в целом не может управлять государством и в основном отдыхает. Маск подчеркнул, что у Байдена якобы осталось всего пара функционирующих нейронов и реальным главой государства его считать нельзя.

16 октября сообщалось, что Маск за три месяца пожертвовал почти $75 млн политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа America PAC.

Ранее Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами