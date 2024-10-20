Эксперт определил один из важнейших вопросов для БРИКС и Глобального Юга

Цифровизация является одним из важнейших вопросов как для стран БРИКС, так и для Глобального Юга. Об этом заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.

«Крупные альянсы в сфере медиа между крупными государствами-членами, такими как Китай, Россия, Иран, Египет и другие, являются очень важным проектом, как и тема совместной поисковой системы», — заявил собеседник агентства.

Эксперт добавил, что этим вопросам должно быть уделено большое внимание на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Мустафа отметил, что западные медиа, обладая сильными средствами массовой информации, «показывают миру, что они сильнее». Однако, считает экономист, если у БРИКС и стран Юга будут свои альянсы и поисковая система, то у Запада «не будет той власти, которой они контролируют средства массовой информации».

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР. На саммите БРИКС в Йоханнесбурге, который проходил с 22 по 24 августа, было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, а также Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее в Кремле обозначили пределы для расширения БРИКС.