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В улыбке Путина увидели сигнал Западу

DikGAZETE: улыбка Путина во время слов о НАТО стала серьезным ударом по Западу

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о странах Организации Североатлантического договора (НАТО), которым не надоедает воевать с РФ руками Украины, были произнесены с улыбкой, что стало одним из самых сильных ударов по российским врагам. Об этом пишет DikGAZETE.

«Запад и его марионетки хотят, чтобы Путина считали слабым, трусливым и робким. Президент России же делает уверенные заявления и иногда многозначительно улыбается», — сказано в материале.

Российский лидер во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС 18 октября сказал, что РФ готова продолжать борьбу с НАТО.

«Когда натовцам надоест с нами воевать, это вы у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!» — заверил он.

Путин также заявлял, что НАТО не жалко украинцев, а Россия думает о своих солдатах. Президент отметил, что когда Россия думает о своих бойцах, она думает о том, как обеспечить мир в том числе мирными средствами.

Ранее во Франции призвали остановить помощь Украине после слов Путина.

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