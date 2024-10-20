Премьер Британии выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху выразил обеспокоенность покушением на израильского политика. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис премьера Британии.

В публикации подчеркивается, что стороны также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Стармер и Нетаньяху обговорили возможности освобождения заложников на фоне ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара, подчеркивает издание.

Накануне Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались ликвидировать его вместе с супругой во время атаки БПЛА у Кесарии.

19 октября канцелярия премьера Израиля сообщила, что беспилотник «Хезболлы» атаковал частную резиденцию Нетаньяху в городе Кесария. Изначально в атаке участвовали три дрона, запущенных из Ливана. Два из них перехватили, третий врезался в здание в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет. После произошедшего Нетаньяху заявил в видеообращении, что его страну «ничто не остановит», она будет идти вперед до победного конца. Высокопоставленный источник в кабмине Израиля после произошедшего сообщил, что атака БПЛА на частную резиденцию премьера была попыткой Ирана устранить политика.

Ранее Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС.