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Глава дипломатии ЕС обсудит с главами Минобороны G7 разрешение на удары по России

Боррель обсудит с министрами обороны G7 разрешение Украине на удары по России

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Mohamed Azakir/Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудит с министрами обороны стран «Большой семерки» (G7) разрешение Украине на удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщает РИА Новости.

По этому вопросу внутри ЕС договоренностей нет: кто-то поддерживает разрешение для Киева, другие – нет, рассказал Боррель.

Он отметил, что такие решения принимают страны-члены объединения самостоятельно.

«Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — сказал глава европейской дипломатии.

Полномочия Борреля заканчиваются 1 декабря. После этого его на этом посту сменит бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

10 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером обсуждалась тема ударов по РФ. Он подчеркнул, что позиция НАТО по этому вопросу не изменилась.

Ранее Захарова прокомментировала назначение нового главы дипломатии ЕС.

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