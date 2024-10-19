В Киеве заявили о планах перенести производство французского оружия на Украину

Киев рассчитывает на укрепление оборонного сотрудничества с Парижем, в частности, на передачу французских технологий и локализацию производства французского оружия на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на встрече с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Сибига подчеркнул, что уже заложены основы для масштабного партнерства с Францией в оборонной сфере, включая совместное производство необходимого оружия и использование передовых французских технологий.

Также министры двух стран обсудили проблему энергетической безопасности Украины накануне зимы и поддержку союзниками «плана победы» Зеленского.

В ходе визита в Киев Барро заявил, что Украина останется приоритетом для Франции и союзников, несмотря на ухудшающуюся ситуацию в мире. Также он отметил, что Франция «открыта» к идее приглашения Украины в Североатлантический альянс в настоящее время и ведет соответствующие обсуждения с партнерами по организации.

16 октября французский министр обороны Себастьян Лекорню анонсировал отправку на Украину новых дронов-камикадзе. Он рассказал, что речь идет о первых ударных беспилотниках, произведенных непосредственно в республике.

Ранее во Франции решили снабдить Украину самолетами Mirage 2000.