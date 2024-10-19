В болгарском городе появились плакаты в поддержку России

Плакаты в поддержку России появились на улицах в городе Пловдив в Болгарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена парламента республики от «Болгарской социалистической партии» Ивана Петкова.

Законодатель рассказал, что на баннерах можно увидеть лозунг «Россия — наш друг».

«Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии. Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — подчеркнул он.

Как сказал Петков, западные СМИ ежедневно распространяют ложь о России. Однако жители Болгарии не принимают соответствующую информацию.

Пловдив — болгарский город, в котором находится памятник советскому солдату «Алеше». В начале 2024 года власти страны предложили демонтировать монумент и перенести его в Музей коммунистического искусства.

Однако активисты «Болгарской социалистической партии» организовали протесты, потребовав не трогать памятник. В результате им удалось отстоять монумент, при этом Петков заявил о необходимости сохранить объект в качестве «символа уважения к русскому народу».

Ранее посол РФ в Болгарии рассказала об отношении местных властей к советским памятникам.