Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В болгарском городе появились плакаты в поддержку России

Депутат Петков: на улицах болгарского Пловдива появились пророссийские баннеры

close
Depositphotos

Плакаты в поддержку России появились на улицах в городе Пловдив в Болгарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена парламента республики от «Болгарской социалистической партии» Ивана Петкова.

Законодатель рассказал, что на баннерах можно увидеть лозунг «Россия — наш друг».

«Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии. Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — подчеркнул он.

Как сказал Петков, западные СМИ ежедневно распространяют ложь о России. Однако жители Болгарии не принимают соответствующую информацию.

Пловдив — болгарский город, в котором находится памятник советскому солдату «Алеше». В начале 2024 года власти страны предложили демонтировать монумент и перенести его в Музей коммунистического искусства.

Однако активисты «Болгарской социалистической партии» организовали протесты, потребовав не трогать памятник. В результате им удалось отстоять монумент, при этом Петков заявил о необходимости сохранить объект в качестве «символа уважения к русскому народу».

Ранее посол РФ в Болгарии рассказала об отношении местных властей к советским памятникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами