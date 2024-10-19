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Лукашенко переговорил с западными лидерами

Лукашенко сообщил о сложных переговорах с представителями стран Запада

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 18 октября провел переговоры с несколькими представителями стран Запада. Его слова приводит ТАСС.

«Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств», — сказал белорусский лидер в ходе выступления в Воложине (Минская область) на областном празднике тружеников села «Дожинки».

17 октября Лукашенко заявлял, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы, поскольку это их тоже касается. По его словам, Запад с подачи белорусской оппозиции делает все, чтобы не допустить Белоруссию и самого белорусского президента к переговорам по Украине.

В начале октября Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ». Он также отметил, что Белоруссия поддерживает минимальные контакты с Украиной, и это помогает России обменивать пленных.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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