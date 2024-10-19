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Лавров заявил, что Россия останется противником для США

Лавров: РФ останется для США если не врагом, то противником

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МИД РФ/РИА Новости

Россия останется для Соединенных Штатов противником вне зависимости от результатов выборов в США. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для Соединенных Штатов если не врагом, то точно противником. В любом случае – конкурентом», — подчеркнул министр.

7 октября Лавров оценил действия стран СНГ против давления Запада в вопросе санкций. По его словам, справляться удается хорошо, а методы Запада вызывают отторжение у всех остальных государств, включая страны постсоветского пространства.

Заседание СМИД СНГ прошло в Москве, в нем приняли участие представители России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

Ранее стали известны позитивные последствия антироссийских санкций.

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