Стали известны позитивные последствия антироссийских санкций

Сами по себе санкции не могут носить позитивного характера. Но ограничения принесли шесть положительных последствий для российской экономики и развития страны в целом. Об этом «Газете.Ru» сказала cенатор РФ Ольга Епифанова.

«Первое позитивное последствие — нейтрализации высокой конкуренции, позволившей российским предприятиям расширить границы своей деятельности. Прежде всего это относится к сельскохозяйственной отрасли, производству текстильных изделий, одежды, электрооборудования, машин. По различным экспертным оценкам, более четверти российских предприятий заверили, что смогли использовать открывшиеся благодаря санкциям перспективы», — отметила сенатор.

Она добавила, что каждой десятой компании удалось нарастить долю на традиционных рынках, кто-то вышел на новые для себя рынки, определил ниши для своих новых продуктов.

Второе позитивное последствие — российские банки и сырьевые компании заработали неплохую прибыль и дивидендную доходность. В-третьих, запрет на авиасообщение между Евросоюзом и Россией, проблемы с бронированием морских контейнерных линий подтолкнули к поиску альтернативных путей поставки комплектующих в РФ и к новым путям в распределительной логистике, уточнила сенатор. Пятое позитивное последствие — географическая переориентация внешнеторговых связей. Шестой плюс — санкции, введенные Западом против России, все больше подталкивают страны БРИКС к дальнейшему сближению, увеличению числа союзников России, ускорению создания общей валюты стран БРИКС, заключила Епифанова.

С 2022 года Запад ввел против России свыше 16 тыс. санкций.

Ранее Епифанова заявила о неформальных санкциях против россиян.