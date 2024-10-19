Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный рассказал, что пути отступления в Курской области отрезаны

Пленный ВСУ Чмиль: командование сказало, что путей отступления под Курском нет

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинское командование сообщило ВСУ в Курской области, что пути для отступления из региона отрезаны, а эвакуации не будет. Об этом на видео, предоставленном Минобороны РФ, заявил сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Александр Чмиль, передает ТАСС.

«Командование сказало эвакуации не будет, пути отрезаны. Мы сразу же пошли в соседнюю деревню сдаваться в плен», — отметил украинский военнослужащий.

По словам Чмиля, к украинским пленным «нормально относились»: предоставили еду, воду и сигареты.

Как рассказал Чмиль, у ВСУ не было подвоза боеприпасов и продовольствия, потому солдатам приходилось пить воду из болота.

До этого военный эксперт и отставной полковник Андрей Кошкин заявил, что российские военные контролируют все маршруты снабжения Вооруженных сил Украины в Курской области и не позволяют им возводить долгосрочных укреплений.

Кошкин также выразил сомнение в том, что ВСУ смогут успеть построить полноценные бетонные укрепления в Судже Курской области, подчеркивая, что российские силы действуют достаточно быстро, чтобы помешать этому. Он добавил, что нет оснований надеяться на строительство эффективных оборонительных сооружений для украинских военных, поскольку действия российских сил демонстрируют хорошую результативность.

Ранее в Госдуме рассказали, что потерял Киев из-за «курской авантюры».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами