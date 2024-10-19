Украинское командование сообщило ВСУ в Курской области, что пути для отступления из региона отрезаны, а эвакуации не будет. Об этом на видео, предоставленном Минобороны РФ, заявил сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Александр Чмиль, передает ТАСС.

«Командование сказало эвакуации не будет, пути отрезаны. Мы сразу же пошли в соседнюю деревню сдаваться в плен», — отметил украинский военнослужащий.

По словам Чмиля, к украинским пленным «нормально относились»: предоставили еду, воду и сигареты.

Как рассказал Чмиль, у ВСУ не было подвоза боеприпасов и продовольствия, потому солдатам приходилось пить воду из болота.

До этого военный эксперт и отставной полковник Андрей Кошкин заявил, что российские военные контролируют все маршруты снабжения Вооруженных сил Украины в Курской области и не позволяют им возводить долгосрочных укреплений.

Кошкин также выразил сомнение в том, что ВСУ смогут успеть построить полноценные бетонные укрепления в Судже Курской области, подчеркивая, что российские силы действуют достаточно быстро, чтобы помешать этому. Он добавил, что нет оснований надеяться на строительство эффективных оборонительных сооружений для украинских военных, поскольку действия российских сил демонстрируют хорошую результативность.

Ранее в Госдуме рассказали, что потерял Киев из-за «курской авантюры».