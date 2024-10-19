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В Госдуме предложили Зеленскому быстрый путь в НАТО в качестве наемника

Депутат Шеремет предложил Зеленскому вступить в армию НАТО в качестве наемника

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Yves Herman/Reuters

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому не медлить и вступить в армию НАТО в качестве наемника. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что солдатом Зеленского могут не взять в альянс, так как он может потеряться в натовских окопных стандартах, но для тренировок и стрельбы по бегущей малозаметной мишени он будет незаменим.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Первое положение подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий. Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киева ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории и размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что второй, третий и четвертый пункты имеют секретные положения.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в ЕС и НАТО встретили план победы Зеленского без энтузиазма.

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