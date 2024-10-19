Больной король Британии Карл III пошел на риск, чтобы показать, что ее жив

Король Великобритании Карл III, которому диагностировали рак, решил отправиться в Австралию и Самоа с официальным визитом, чтобы показать, что еще жив. Об этом изданию Daily Beast один из придворных.

По информации издания, баланс сил в королевской семье оказался нарушен, когда стало известно, что Карл III борется с раком. Придворный привел в пример недавно опубликованное видео принцем Уильямом и принцессой Кейт Миддлтон, в котором Карл III не упоминается. Кроме того, наследники престола не спрашивали у него разрешения на публикацию.

Придворный уточнил, что наследники ведут себя так, будто королю осталось недолго, поэтому не считаются с его мнением.

До этого газета Daily Mail писала, что жену британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения курса химиотерапии.

Ранее издание Daily Mail писало, что король Карл III не будет препятствовать уходу Австралии из-под британской короны.