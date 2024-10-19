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Зеленский рассказал о роли Украины в испытаниях западного оружия

Зеленский порадовался, что Украина стала полигоном для испытаний оружия Запада

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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал роль Украины в испытаниях западного оружия значимой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, западные партнеры положительно оценивают опыт ВСУ на фронте, а опыт применения натовского оружия придает украинским военным «добавочную стоимость».

«Многим это нравится. Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать», — пояснил украинский президент.

Зеленский добавил, что благодаря испытаниям ВСУ страны Запада выясняют, какая техника себя оправдывает, а какая — нет. Таким образом они не «выбрасывают деньги».

До этого Зеленский вновь высказался против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта. Одновременно с этим Зеленский выразил готовность включить в «мирный план» предложения Китая, Бразилии и других стран. По его словам, у разных партнеров в разные времена возникает желание провести прямые переговоры с Россией.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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