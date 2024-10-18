РФ просит провести два заседания Совбеза ООН по Украине в октябре

Первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что Россия просит провести два заседания Совета Безопасности ООН по Украине в октябре.

По его словам, страны Запада запросили заседание Совбеза ООН по гуманитарным аспектам ситуации вокруг Украины на 21 октября. В ответ Россия запросила два заседания — по «формуле Арриа» о преступлениях киевского режима против мирных жителей российских регионов и по поставкам западного оружия на Украину и «их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса».

Полянский уточнил, что первое заседание должно состояться 25 октября в 15:00 часов по Нью-Йорку (22:00 часа по Москве), второе — на 31 октября на 10:00 часов по Нью-Йорку (17:00 часов по Москве).

До этого постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что подрыв «Северных потоков» надо расследовать с особой тщательностью.

Ранее президент Финляндии Стубб назвал главную угрозу для НАТО.