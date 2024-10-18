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Лидеры четырех стран обсудили ускорение помощи Украине

Sky News: Стармер, Шольц, Байден и Макрон обсудили помощь Украине

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Ebrahim Noroozi/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Берлине обсудили возможность ускорения оказания помощи Украине. Об этом Стармер заявил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News.

Стармер отметил «единство по вопросу оказания поддержки Украине» и сообщил, что 95% военной техники, которую в июле Британия обещала поставить Киеву, уже передана по назначению. По мнению британского премьера, «Россия слабеет», при этом Украину «ждет трудная зима». По его словам, во время переговоров в Берлине обсуждалось, «какие еще возможности, технику и ресурсы» могут предоставить Украине ее союзники.

18 октября сообщалось, что президент США Джо Байден во время визита в Берлин обещал не оставлять Украину без поддержки зимой. Кроме того, он поблагодарил власти ФРГ за помощь Украине.

Ранее стало известно, что Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по России.

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