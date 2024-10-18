Президент Южной Кореи провел совещание о «перемещении войск КНДР в Россию»

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Об этом сообщает издание Bloomberg.

Во время мероприятия Юн Сок Ель заявил о «серьезной угрозе безопасности» для Южной Кореи, а также международного сообщества.

Незадолго до этого Юн Сок Ель отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию. Глава государства подчеркнул, что Южная Корея в этой ситуации не будет сидеть сложа руки. По его словам, при необходимости власти страны будут готовы принять необходимые меры.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Он заявил, что стороны подписали совместный договор, похожий на военный союз.

Ранее в НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине.