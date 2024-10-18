Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа главная тема переговоров Байдена и Шольца

Белый дом: поддержка Киева стала главной темой переговоров Байдена и Шольца

close
Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Поддержка Украины, в том числе «планы победы» Владимира Зеленского, кредит Киеву под активы России и другие вопросы, стала главной темой переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры двух стран обсудили поддержку Украины в ее самообороне от России, усилия по противодействию антисемитизму и другим формам ненависти внутри страны и за рубежом», — говорится в сообщении.

Американский лидер прибыл с визитом в Германию 17 октября.

Также Байден и Шольц после совместной пресс-конференции в Берлине проигнорировали вопросы журналистов, связанные с вступлением Украины в НАТО и «планом победы» Киева.

Ранее NYT рассказала, как Украина подорвала рейтинги Шольца.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами