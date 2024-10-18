Названа главная тема переговоров Байдена и Шольца

Поддержка Украины, в том числе «планы победы» Владимира Зеленского, кредит Киеву под активы России и другие вопросы, стала главной темой переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры двух стран обсудили поддержку Украины в ее самообороне от России, усилия по противодействию антисемитизму и другим формам ненависти внутри страны и за рубежом», — говорится в сообщении.

Американский лидер прибыл с визитом в Германию 17 октября.

Также Байден и Шольц после совместной пресс-конференции в Берлине проигнорировали вопросы журналистов, связанные с вступлением Украины в НАТО и «планом победы» Киева.

Ранее NYT рассказала, как Украина подорвала рейтинги Шольца.