Лавров назвал истинные цели «плана победы» Зеленского

В «плане победы» украинского президента Владимира Зеленского заложено его желание использовать стремление Запада к нанесению стратегического удара по России. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогу заседания платформы «3+3» по вопросам Южного Кавказа, сообщает РИА Новости.

«Ну и вот видите, «план победы», в нем заложена суть того, чего хочет Зеленский. Он хочет победить. Он хочет сыграть на том, что Запад грозится до сих пор нанести России стратегическое поражение на поле боя. Вот разница в подходах», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Зеленский надеется получить вооружение через свой «план мира», но Запад осознал, что это неприемлемая стратегия, которая может привести к серьезным потерям и трудностям. Лавров также добавил, что в «плане победы» украинского президента заложена попытка манипулировать желаниями Запада в ущерб России.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Ранее в Госдуме объяснили, сможет ли Запад утвердить «план победы» Зеленского.