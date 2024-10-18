В МИД РФ заявили об отсутствии интереса к секретным приложениям «плана» Зеленского

Россию не интересуют секретные приложения к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«И реакции Запада мы тоже не спрашиваем у наших западных коллег, даже если бы мы с ними общались. Но эта реакция на всех экранах, всех страницах, во всех соцсетях и каналах», — добавил Лавров.

По его словам, главное для Зеленского — получение оружия, но Запад давно понял, что это неприемлемый сценарий, грозящий потерями для него самого.

«План победы» президента Украины состоит из пяти пунктов, в том числе призыва снять ограничения на удары западным оружием вглубь России и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления.

Ранее США отказались говорить о «плане победы» Зеленского.