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Лавров рассказал о контактах России с Грузией

Лавров: Россия поддерживает контакты с Грузией через посольство Швейцарии

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Россия поддерживает контакты с Грузией через секцию интересов РФ при швейцарском посольстве в Грузии. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу, отвечая на вопрос ТАСС.

«Там работают наши дипломаты, у которых по мере необходимости есть возможность обсуждать текущие вопросы, прежде всего в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями», — сказал он.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили полагает, что грузинская оппозиция вовлечет Грузию в военное противостояние с Россией, если победит на предстоящих парламентских выборах 26 октября. Одним из призывов недавно принятой резолюции Европарламента по Грузии было введение санкций против Москвы, а грузинская оппозиция поддержала этот документ, отметил он.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон в мемуарах назвал главу МИД РФ Лаврова «Громыко наших дней».

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