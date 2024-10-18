Популярная грузинская группа отказалась выступать на открытии парка в Тбилиси

Популярный грузинский музыкальный коллектив «Мгзавреби» («Путники») отменил свое выступление 20 октября в новом тбилисском парке, который открывает мэрия. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Концерт отменен. Будущее Грузии — в Европе», — сказано в заявлении группы.

В мэрии при этом заявили, что группа не выдержала «буллинга со стороны либеральных фашистов и радикалов, которые делают все против Тбилиси и страны».

В городской администрации также сообщили, что праздник по случаю открытия парка все равно состоится.

В октябре Европейский совет по итогам саммита в Брюсселе заявил, что процесс вступления Грузии в Евросоюз де-факто остановлен. Евродепутаты считают, что действия грузинских властей противоречат европейским ценностям, и требуют отмены запрета на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и закона об иностранных агентах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в парламенте Грузии обвинили ЕС во вмешательстве в выборы в стране.