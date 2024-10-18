Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала прошедший в Киеве митинг против сокрытия властями Украины информации о пропавших без вести бойцах ВСУ. Она отметила, что пока президент страны Владимир Зеленский презентует свой «план победы» на Западе, в украинском обществе растут протестные настроения.

«На Украине скрывают количество погибших солдат. Зачастую их просто записывают в категорию пропавших без вести. Родственники таких военных ВСУ не имеют информации о своих близких, не могут рассчитывать на социальные гарантии и пособия. Это вызывает естественное возмущение у украинцев», — сказала Шеслер.

При этом, по ее мнению, протесты на Украине пока не станут массовым явлением из-за их жесткого подавления местными властями. Однако, это очень показательные процессы, считает эксперт.

Митинг, прошедший 16 октября в Киеве, собрал 400 человек.

По данным украинских Telegram-каналов, на мероприятие пришло больше людей, чем в мае добровольцев в территориальные центры комплектования (ТЦК) в Киеве.

Люди требовали от властей Украины раскрыть информацию о родственниках-солдатах, которые погибли и пропали без вести.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что считают план победы Зеленского несостоятельным.