Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявила о росте социального недовольства на Украине

Политолог Шеслер: пока Зеленский ездит по ЕС, на Украине устраивают митинги

close
Alina Smutko/Reuters

Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала прошедший в Киеве митинг против сокрытия властями Украины информации о пропавших без вести бойцах ВСУ. Она отметила, что пока президент страны Владимир Зеленский презентует свой «план победы» на Западе, в украинском обществе растут протестные настроения.

«На Украине скрывают количество погибших солдат. Зачастую их просто записывают в категорию пропавших без вести. Родственники таких военных ВСУ не имеют информации о своих близких, не могут рассчитывать на социальные гарантии и пособия. Это вызывает естественное возмущение у украинцев», — сказала Шеслер.

При этом, по ее мнению, протесты на Украине пока не станут массовым явлением из-за их жесткого подавления местными властями. Однако, это очень показательные процессы, считает эксперт.

Митинг, прошедший 16 октября в Киеве, собрал 400 человек.

По данным украинских Telegram-каналов, на мероприятие пришло больше людей, чем в мае добровольцев в территориальные центры комплектования (ТЦК) в Киеве.

Люди требовали от властей Украины раскрыть информацию о родственниках-солдатах, которые погибли и пропали без вести.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что считают план победы Зеленского несостоятельным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами