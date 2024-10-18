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В Кремле заявили о гуманитарной катастрофе на Ближнем Востоке

В Кремле озабочены гуманитарной катастрофой на фоне гибели главы ХАМАС Синвара

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе и Ливане. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на фоне информации о ликвидации лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара.

«Для нас главное — последствия для мирного населения. Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается и в Газе, и в Ливане, вот это является предметом нашей серьезной озабоченности», — сказал Песков.

До этого Израиль подтвердил ликвидацию лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара после ДНК-экспертизы. Ее удалось быстро провести из-за того, что Синвар в свое время отбывал наказание в израильской тюрьме, поэтому у Израиль были его биологические образцы.

Яхья Синвар был назначен лидером политбюро ХАМАС в августе 2024 года. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля.

После ликвидации Синвара новым лидером ХАМАС был назначен Халед Машаль, сообщает ливанский портал LBCI.

Ранее в США рассказали, что Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС.

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