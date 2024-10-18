Медведев заявил, что Украина создает «грязную» ядерную бомбу

Украинские власти стремятся создать «грязную» ядерную бомбу, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале

По словам Медведева, у Киева есть этого все возможности: сырье, технологии и специалисты.

«А для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времен. Часики тикают», — написал он.

Накануне Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написал, что Киев в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. По его словам, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в Североатлантический альянс, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что западные страны должны «меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше — об украинских красных линиях». При этом советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин назвал публикацию немецкого таблоида «ерундой».

Ранее политолог уличил Зеленского в шантаже Запада ядерным оружием.