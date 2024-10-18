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В Госдуме заявили, что у Киева есть потенциал для создания ядерного оружия

Депутат ГД Ивлев: на Украине остался потенциал для создания ядерного оружия

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Максим Блинов/РИА Новости

У Украины все еще может остаться потенциал для создания ядерного оружия. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Киевский режим вновь заговорил о возможности быстро создать ядерное оружие и использовать его против российской армии. Раз заговорил, значит, следуя логике бандеровской власти, работы по созданию ядерного оружия уже ведутся», — подчеркнул он.

По словам Ивлева, без молчаливого согласия США и НАТО дело не обошлось.

Накануне Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написал, что Киев в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. По его словам, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в Североатлантический альянс, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что западные страны должны «меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше — об украинских красных линиях». При этом советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин назвал «ерундой» публикацию немецкого таблоида.

Ранее политолог уличил Зеленского в шантаже Запада ядерным оружием.

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