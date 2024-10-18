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Экс-премьер Украины назвал условие принятия страны в НАТО

Азаров: без точного обозначения границ Украины никто никого в НАТО не примет

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Александр Натрускин/РИА Новости

Без точного обозначения границ Украины НАТО не будет принимать в свой состав эту страну. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Сейчас всем совершенно ясно, что без точного обозначения границ Украины, то есть без точного обозначения своей ответственности, НАТО никого принимать в состав свой не будет», — подчеркнул он.

По словам Азарова, поэтому никакой частью вступать в НАТО Украина не будет.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал государства НАТО к подготовке бригад для участия в конфликте с Россией и увеличения резервов украинских вооруженных сил. В своем выступлении президент заверил, что приложит все усилия для того, чтобы Украина смогла стать частью НАТО. Он также подчеркнул, что Киев заслуживает звания 33-го члена этого альянса.

Ранее в Британии вступление Украины в НАТО сочли «опасной фантазией».

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