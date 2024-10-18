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В США рассказали, что Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС

NYT: ликвидировавшие лидера ХАМАС солдаты Израиля не ожидали встречи с ним

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Global Look Press

Военнослужащие Израиля не ожидали, что на юге сектора Газа смогут ликвидировать главу ХАМАС Яхью Синвара. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Хотя Яхья Синвар был одной из главных целей израильской военной кампании в секторе Газа, солдаты… (ликвидировавшие. – Прим. ред.) главаря боевиков, не ожидали, что столкнутся с ним», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в рамках «обычного патрулирования» подразделения израильских солдат на юге сектора Газа начали перестрелку с бойцами ХАМАС. Израильтяне при поддержке беспилотников уничтожили часть здания, где укрылись несколько боевиков, пишет NYT.

Когда пыль рассеялась и солдаты начали обыскивать здание, они обнаружили тело, «поразительно похожее на тело человека, которого они не ожидали найти». Это было тело лидера ХАМАС Яхья Синвара, сообщает газета.

До этого ливанский портал LBCI сообщал, что Халед Машаль снова возглавил движение ХАМАС после ликвидации Яхьи Синвара.

В 1997 году агенты израильской разведки «Моссад» впрыснули яд в ухо Машалю на одной из улиц Аммана. По требованию короля Иордании Хусейна Израиль предоставил ему противоядие. В марте 2006 года Машаль возглавил делегацию движения ХАМАС в Москве, которая провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и встретилась с патриархом всея Руси Алексием II.

Ранее основатель Pink Floyd призвал изолировать Израиль.

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