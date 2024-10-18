Основатель Pink Floyd призвал изолировать Израиль

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс призвал к международной изоляции Израиля после ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

«Никакого больше футбола, никакого «Евровидения», ничего больше. Все кончено. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле», — заявил музыкант.

Яхья Синвар был назначен лидером политбюро ХАМАС в августе 2024 года. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивало радикальный тренд, которого ХАМАС продолжал придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

В марте 2022 году группа Pink Floyd решила лишить россиян своей музыки, чтобы поддержать Украину, а затем выпустила первый за 30 лет трек — в поддержку ВСУ. В 2023 году основатель Pink Floyd признался, что начал больше уважать Путина. А затем Уотерс заявил, что Запад демонизирует Россию.

Ранее Боррель назвал главу ХАМАС Синвара препятствием для прекращения огня.