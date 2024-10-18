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Названо имя нового главы ХАМАС

LBCI: Халед Машаль снова возглавил ХАМАС

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Amr Nabil/AP

Халед Машаль снова возглавил движение ХАМАС после ликвидации Яхьи Синвара. Об этом сообщает ливанский портал LBCI.

До этого Халед Машаль возглавлял политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год.

В 1997 году агенты израильской разведки «Моссад» впрыснули яд в ухо Машалю на одной из улиц Аммана. По требованию короля Иордании Хусейна Израиль предоставил ему противоядие. В марте 2006 года Машаль возглавил делегацию движения ХАМАС в Москве, которая провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и встретилась с патриархом всея Руси Алексием II.

Яхья Синвар был назначен лидером политбюро ХАМАС в августе 2024 года. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивало радикальный тренд, которого ХАМАС продолжал придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

В сентябре 2024 года в СМИ появились сведения о его ликвидации, однако затем они были опровергнуты. Вечером 17 октября прошла повторная операция по ликвидации Синвара, которая оказалась успешной для израильской стороны, что подтвердил биометрический тест.

Ранее лидер Pink Floyd Уотерс призвал изолировать Израиль после ликвидации Синвара.

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