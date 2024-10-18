В Киеве возникли сложности с ремонтом квартир дипломатов США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на попавший в распоряжение агентства документ.

Сообщается, что Вашингтону не удалось договориться с подрядчиками о ремонте квартир номер 7, 8 и 9 на Рейтарской улице в историческом центре Киева. За ремонт трех двухэтажных апартаментов в Госдепартаменте были намерены отдать $25-100 тыс. Площадь квартир составляет 270, 289,2 и 286,8 кв. м соответственно. За эти средства в жилье должны провести покраску потолков, замену обоев, покраску стен, окон, а также полировку паркета за срок не более 30 дней.

Отмечается, что при работах «подрядчик должен использовать высококачественную матовую/полуглянцевую краску для внутренних работ (не содержащую свинца или ртути) для всех поверхностей» марок Johnstone's, Sherwin-Williams, Alpina, Dufa или Feidal, а при полировке паркета — матовый масляный воск от Osmo, Berger, Bona.

Сейчас в Госдепе пересматривают требования к подрядчикам на фоне сложностей с их поиском.

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