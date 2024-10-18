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Боррель объяснил причину ликвидации главы ХАМАС Синвара

Боррель: глава ХАМАС Синвар был препятствием для прекращения огня

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Global Look Press

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, ликвидированный израильскими военными, являлся препятствием для прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Он (Синвар. — «Газета.Ru») был препятствием для необходимого прекращения огня», — отметил он.

Кроме того, Боррель назвал Синвара преградой для освобождения заложников.

Накануне телеканал Al Arabiya сообщил, что предварительная ДНК-экспертиза подтвердила уничтожение лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Телерадиокомпания Kan уточнила, что идентификация главы палестинского движения была облегчена тем фактом, что ранее он отбывал заключение в Израиле.

В августе лидером политбюро ХАМАС был назначен Яхья Синвар, который возглавляет группировку в секторе Газа. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивает радикальный тренд, которого ХАМАС продолжает придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров противотанковых сил «Хезболлы».

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