В Венгрии исключили разрыв связей с Россией

Между Россией и Венгрией всегда будут сохраняться культурные связи, считает вице-спикер парламента республики Шандор Лежак, передает РИА Новости. По его словам, отношения сторон в этой сфере никогда не страдали.

«Российско-венгерские культурные связи всегда будут существовать. Существовали, существуют и сейчас. В основном не так громко, не так заметно, но эти нити разорвать не может ничто», — отметил Лежак.

Венгрия пытается проводить самостоятельную политику в отношении России, хотя и является частью Евросоюза и блока НАТО. В частности, Будапешт выступает за сохранение диалога с Москвой, в том числе для урегулирования конфликта на Украине. Вместе с риторикой происходят и визиты, например, премьер Венгрии Виктор Орбан летом посещал Москву, а глава венгерского МИД Петер Сийярто ездил в Санкт-Петербург.

Ранее Венгрия призвала Восток и Запад наладить диалог, чтобы уберечь мир.