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Зеленского обвинили в попытке превратить всю Европу в поле боя

Слуцкий: наглость Зеленского вызывает оторопь даже у Запада

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Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией, считает глава комитета Госдумы по международным делам, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на призыв украинского политика к западным государствам по подготовке своих сил на замену уставшим бригадам ВСУ.

«По сути, укрофюрер снова призывает к прямому участию стран ЕС и НАТО в войне против России и неизбежному превращению всей Европы (как минимум) в поле боя. При этом наглость, с которой он требует от «союзников» немедленно принять Украину в НАТО и позволить ей бить ракетами вглубь территории нашей страны, вызывает оторопь даже у самих западных «спонсоров», — написал Слуцкий.

Он добавил, что Зеленский фактически пробует руководить западными военными под предлогом проблем с украинской армией. Слуцкий подчеркнул, что вряд ли Запад позволит его сделать и пойдет на поводу у украинского лидера.

Ранее Зеленский призвал НАТО готовить войска к конфликту с Россией.

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