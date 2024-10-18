Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдаване раскрыли свое отношение к Путину

Опрос iData: среди мировых лидеров молдаване больше верят Путину и Лукашенко

close
Михай Карауш/РИА Новости

Большинство граждан Молдавии лучше всего относятся к главам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко, передает РИА Новости. Согласно опросу iData, российский и белорусский лидеры вызывали больше всего доверия у респондентов по сравнению с их зарубежными коллегами из других государств.

По исследованию, верят Путину 30% опрошенных, а Лукашенко — 34%. Следом за главами России и Белоруссии идет президент Румынии Клаус Йоханнис, его уровень доверия среди молдаван равен 24%.

На четвертой строчке рейтинга оказался французский лидер Эммануэль Макрон с 21% голосов респондентов, на пятой глава Украины Владимир Зеленский — 19%, а шестое место за канцлером Германии Олафом Шольцем — 17%.

При этом президент США Джо Байден пользуется доверием лишь 14% молдаван. В то же время лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, например, верят 15% опрошенных.

Ранее власти Молдавии обвинили в создании у России образа «монстра» в угоду Западу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами