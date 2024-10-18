Молдаване раскрыли свое отношение к Путину

Большинство граждан Молдавии лучше всего относятся к главам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко, передает РИА Новости. Согласно опросу iData, российский и белорусский лидеры вызывали больше всего доверия у респондентов по сравнению с их зарубежными коллегами из других государств.

По исследованию, верят Путину 30% опрошенных, а Лукашенко — 34%. Следом за главами России и Белоруссии идет президент Румынии Клаус Йоханнис, его уровень доверия среди молдаван равен 24%.

На четвертой строчке рейтинга оказался французский лидер Эммануэль Макрон с 21% голосов респондентов, на пятой глава Украины Владимир Зеленский — 19%, а шестое место за канцлером Германии Олафом Шольцем — 17%.

При этом президент США Джо Байден пользуется доверием лишь 14% молдаван. В то же время лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, например, верят 15% опрошенных.

Ранее власти Молдавии обвинили в создании у России образа «монстра» в угоду Западу.