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Пресс-секретарь Байдена назвала его экс-президентом

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала Байдена экс-президентом

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Evan Vucci/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе разговора с представителями средств массовой информации назвала президента США Джо Байдена бывшим главой государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистов заинтересовал диалог Байдена и экс-президента Барака Обамы, который состоялся в ходе мемориальных мероприятий по Этель Кеннеди — матери Роберта Кеннеди-младшего. Видеооператоры запечатлели, как бывший президент будто бы резко отвечает на реплики нынешнего американского лидера.

«У президента и бывшего президента Байдена были очень близкие отношения. Еще со времени, когда он работал его вице-президентом», — ответила журналистам Жан-Пьер.

Приводить какие-либо подробности беседы она не стала.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От республиканцев на этот пост претендует Дональд Трамп, кандидатом от демократов выступает вице-президент Камала Харрис. Байден летом снялся с президентской гонки в пользу Харрис.

Ранее Трамп предложил применить армию внутри США в день выборов.

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Выборы в США — 2024
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