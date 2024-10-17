Путин пообщался с жителями Уфы

Президент России Владимир Путин вышел пообщаться с жителями Уфы, ожидавшими его на улице. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства во время разговора с гражданами обратил внимание на качество социальных объектов в регионе, заявив, что на них «любо дорого смотреть». В свою очередь жители столицы Республики Башкортостан поблагодарили российского лидера и пожелали ему здоровья.

17 октября Путин прилетел в Уфу, в аэропорту его встретил глава региона Радий Хабиров. Президент побывал в центре фехтования в Уфе, принял участие в международном форуме «Россия — спортивная держава», а также провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Последний раз в Уфу Путин приезжал в Башкирию в 2023 году. Тогда он присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».