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Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

МИД Франции поддержал идею пригласить РФ на мирную конференцию по Украине

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Франция поддерживает предложение украинских властей пригласить Россию на вторую международную конференцию по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

«Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение», — заявил министр.

Он уточнил, что конференцию наметили провести до конца 2024 года.

10 октября стало известно, что президент Украины провел переговоры с лидерами Великобритании, Франции, а также Италии и генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский прибыл в Лондон 10 октября для обсуждения «мирного плана».

11 октября украинский лидер сообщил, что в настоящее время ни у кого нет информации о точной дате проведения саммита по конфликту на Украине. Однако подготовка к мероприятию идет полным ходом.

Ранее в Турции заявили о конце отведенного Зеленскому времени.

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