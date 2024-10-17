Франция поддержала идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

Франция поддерживает предложение украинских властей пригласить Россию на вторую международную конференцию по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

«Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение», — заявил министр.

Он уточнил, что конференцию наметили провести до конца 2024 года.

10 октября стало известно, что президент Украины провел переговоры с лидерами Великобритании, Франции, а также Италии и генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский прибыл в Лондон 10 октября для обсуждения «мирного плана».

11 октября украинский лидер сообщил, что в настоящее время ни у кого нет информации о точной дате проведения саммита по конфликту на Украине. Однако подготовка к мероприятию идет полным ходом.

Ранее в Турции заявили о конце отведенного Зеленскому времени.