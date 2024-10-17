Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о ликвидации Синвара

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова провела параллель между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и каннибалом, комментируя его высказывания о ликвидации лидера политбюро палестинской организации ХАМАС. Дипломат выразила свое мнение в Telegram-канале.

«Дело в том, что Рютте — бывший премьер-министр Нидерландов. Эта страна известна своими «либеральными традициями», – написала дипломат, напомнив о покушении 1672 года на премьер-министра страны и его брата, некоторые части тела которых были съедены разъяренной толпой.

«Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», – подчеркнула Захарова.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию о возможной ликвидации Израилем главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, заявил журналистам, что не расстроится, если это окажется правдой.

17 октября источник в израильской системе безопасности подтвердил, что Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газе.

Ранее генсек НАТО высказался об отношениях альянса с Россией.